Фильмы, которые ломают стереотипы о женщинах — это должны посмотреть все

Подруги смотрят кино. Фото: Freepik

Несмотря на значительный прогресс человечества и достижения женщин, о них до сих пор существует немало стереотипов. Вероятно, каждый хоть раз сталкивался с предвзятыми суждениями. На эту тему сняли немало фильмов. В сегодняшней подборке — пять лент, которые разрушают стереотипы о женщинах и вдохновляют.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие фильмы, которые разрушают стереотипы о женщинах

"Удивительная миссис Мейзел"

Этот драматично-комедийный сериал рассказывает о девушке, которая решила пойти в стендап после измены мужа. В обществе, где привыкли воспринимать шутки только от мужчин, она буквально снесла сцену. Этот фильм — о смелости делать то, что "не подобает женщине".

"Улыбка Мона Лизы"

Едва ли не самый популярный стереотип, который касается женщин — она должна посвятить жизнь семье и детям. Этот фильм разбивает его вдребезги. Главная героиня — преподавательница в престижной женской школе, которая стремится открыть девушкам взгляд на жизнь. Она пытается научить их мечтать, реализовываться и брать ответственность за свое будущее.

"Блондинка в законе"

В этой комедии речь идет о жизни молодой девушки, которая поступает в Гарвард на юридический факультет. Она сталкивается с многочисленными стереотипами о блондинках и стремится доказать всем, что они ошибаются. И ей действительно удается разбить суждения о том, что женщины менее умны чем мужчины.

"Скрытые фигуры"

Эта лента рассказывает о группе афроамериканских женщин-математиков, которые работали в NASA. Она основана на реальных событиях. Главные героини делали научные расчеты для одной из крупнейших операций в истории человечества — запуска астронавта Джона Гленна на орбиту Земли. Они доказали, что ум и мужество не имеют пола.

"Фрида"

Это история женщины, которая не поддалась обстоятельствам и давлению общества. Она жила наперекор всем — художница, феминистка, революционерка. Этот фильм напоминает, что каждая женщина имеет право быть разной — сильной или уязвимой, яркой или грустной.

Эти фильмы переворачивают представление о том, какой "должна быть женщина". После просмотра лент вам точно захочется творить, не опускать руки и идти вперед.

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