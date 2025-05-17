Фільми, що розпалять між вами колишню пристрасть —добірка для пар

Пара дивиться кіно. Фото: Freepik

Фільми можуть допомогти закоханим краще зрозуміти одне одного. Вони викликають емоції, пристрасть та щирість. Якщо ви шукаєте кіно для затишного вечора удвох після якого захочеться обійняти людину поруч та згадати, як починались ваші стосунки, зверніть увагу на добірку цих фільмів.

Новини.LIVE розповідають про п'ять кращих фільмів, після перегляду яких ви станете ближчими.

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"Перш ніж піти"

Цей фільм — романтична мелодрама про одну ніч парочки незнайомців. Негаразди в житті наштовхують їх на те, щоб ближче дізнатись одне одного. Це історія випадкової зустрічі двох незнайомців, які за одну ніч стають дуже близькими.

"Ванільне небо"

Це історія про життя чоловіка, який мав практично все, що може побажати собі людина. Девід знайомиться з дівчиною, від якої у нього перехоплює подих, але одна автомобільна аварія змінює все.

"Марія — королева Шотландії"

Ця елегантна історична драма розповідає історію славнозвісної Марії Стюарт. Фільм показує трагедію двох жінок, переплетену з почуттями та коханням, релігією й зрадою. Вони такі схожі, але водночас такі різні.

"Принцеса Монако"

Ця біографічна драма показує життя голлівудської зірки 60-х років Грейс Келлі, яка стала дружиною принца Монако. Це історія жінки, яка залишила свою зіркову кар'єру заради кохання та сім'ї, водночас стикнувшись з серйозною особистісною кризою.

"Колетт"

Цей біографічний драматичний фільм розповідає про життя французької письменниці Колетт. Її історія переплітається з кар'єрними викликами, зрадою найрідніших та коханням.

Ці фільми про кохання, почуття, вибір та зради. Вони точно змусять вас задуматись про свої стосунки та зроблять їх міцнішими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які романтичні комедії варто подивитись. Вони змусять вас знову повірити в кохання.

Також ми публікували добірку фільмів, які допоможуть краще зрозуміти партнера. Вони допоможуть налагодити стосунки.