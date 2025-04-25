Фільми, які руйнують ілюзії про кохання — варто подивитись усім

Пара дивиться фільм. Фото: Freepik

У кіно та книгах ми звикли бачити ідеальне кохання, яке завжди завершується щасливим подружнім життям. Однак в реальності картинка зовсім інша.

Новини.LIVE публікують підбірку фільмів, які зруйнують ілюзії про кохання.

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"Платформа"

У цій стрічці кохання це про боротьбу за виживання. Це не світло, до якого ми всі звикли. Фільм відверто показує стосунки, де один завжди дає, а інший лише споживає.

"Таємне життя слів"

Між глухонімою медсестрою та обпаленим до смерті чоловіком немає слів, є тільки біль, від якого неможливо втекти. Кохання у цьому фільмі — це не романтика, а спосіб не померти від самотності.

"Жити своїм життям"

Кожен крок жінки назустріч коханню ще більше віддаляє її від цього. Чоловіки роблять її самотньою. Ця стрічка — чесна, болісна й нестерпно справжня.

"Жінка під впливом"

Ця стрічка — яскравий приклад багатьох стосунків, коли чоловік хоче підлаштувати жінку під себе. Всі вважають її "не такою". Фільм показує, як система ламає чутливих людей.

"Три кольори: синій"

Іноді кохання спалює до тла. Цей фільм показує долю жінки, яка втрачає чоловіка та дитину. Єдине її бажання — стерти минуле, почуття та себе.

Після перегляду цих фільмів ви зміните своє бачення стосунків назавжди. Вони знімають рожеві окуляри та показують любов такою, якою вона дійсно може бути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитись усім. Вони замінять похід до психотерапевта.

Також ми розповідали про кращі фільми для пар. Після перегляду цих стрічок можна розібратись у власних стосунках.