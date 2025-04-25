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Фильмы о любви без прикрас — честные истории об отношениях

25 апреля 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Фильмы, которые разрушают иллюзии о любви — стоит посмотреть всем
Пара смотрит фильм. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

В кино и книгах мы привыкли видеть идеальную любовь, которая всегда завершается счастливой супружеской жизнью. Однако в реальности картинка совсем другая.

Новини.LIVE публикуют подборку фильмов, которые разрушат иллюзии о любви.

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"Платформа"

В этой ленте любовь это о борьбе за выживание. Это не свет, к которому мы все привыкли. Фильм откровенно показывает отношения, где один всегда дает, а другой только потребляет.

"Тайная жизнь слов"

Между глухонемой медсестрой и обожженным до смерти мужчиной нет слов, есть только боль, от которой невозможно убежать. Любовь в этом фильме — это не романтика, а способ не умереть от одиночества.

"Жить своей жизнью"

Каждый шаг женщины навстречу любви еще больше отдаляет ее от этого. Мужчины делают ее одинокой. Эта лента — честная, болезненная и невыносимо настоящая.

"Женщина под влиянием"

Эта лента — яркий пример многих отношений, когда мужчина хочет подстроить женщину под себя. Все считают ее "не такой". Фильм показывает, как система ломает чувствительных людей.

"Три цвета: синий"

Иногда любовь сжигает до тла. Этот фильм показывает судьбу женщины, которая теряет мужа и ребенка. Единственное ее желание — стереть прошлое, чувства и себя.

После просмотра этих фильмов вы измените свое видение отношений навсегда. Они снимают розовые очки и показывают любовь такой, какой она действительно может быть.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть всем. Они заменят поход к психотерапевту.

Также мы рассказывали о лучших фильмах для пар. После просмотра этих лент можно разобраться в собственных отношениях.

фильм психология Любовь советы отношения
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21:51 Не явился на медкомиссию по повестке — решение суда на Одесчине

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