Фильмы, которые разожгут между вами былую страсть — подборка для пар

Пара смотрит кино. Фото: Freepik

Фильмы могут помочь влюбленным лучше понять друг друга. Они вызывают эмоции, страсть и искренность. Если вы ищете кино для уютного вечера вдвоем после которого захочется обнять человека рядом и вспомнить, как начинались ваши отношения, обратите внимание на подборку этих фильмов.

Новини.LIVE рассказывают о пяти лучших фильмах, после просмотра которых вы станете ближе.

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"Прежде чем уйти"

Этот фильм — романтическая мелодрама об одной ночи парочки незнакомцев. Неурядицы в жизни наталкивают их на то, чтобы ближе узнать друг друга. Это история случайной встречи двух незнакомцев, которые за одну ночь становятся очень близкими.

"Ванильное небо"

Это история о жизни человека, который имел практически все, что может пожелать себе человек. Дэвид знакомится с девушкой, от которой у него перехватывает дыхание, но одна автомобильная авария меняет все.

"Мария — королева Шотландии"

Эта элегантная историческая драма рассказывает историю знаменитой Марии Стюарт. Фильм показывает трагедию двух женщин, переплетенную с чувствами и любовью, религией и предательством. Они так похожи, но в то же время такие разные.

"Принцесса Монако"

Эта биографическая драма показывает жизнь голливудской звезды 60-х годов Грейс Келли, которая стала женой принца Монако. Это история женщины, которая оставила свою звездную карьеру ради любви и семьи, при этом столкнувшись с серьезным личностным кризисом.

"Колетт"

Этот биографический драматический фильм рассказывает о жизни французской писательницы Колетт. Ее история переплетается с карьерными вызовами, предательством родных и любовью.

Эти фильмы о любви, чувствах, выборе и предательстве. Они точно заставят вас задуматься о своих отношениях и сделают их крепче.

Напомним, ранее мы писали о том, какие романтические комедии стоит посмотреть. Они заставят вас снова поверить в любовь.

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