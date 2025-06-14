Сериал, который стал психотерапией для миллионов — в нем каждый найдет себя

Девушка смотрит кино. Фото: Freepik

Легендарный сериал "Игра престолов" завоевал расположение миллионов зрителей по всему миру. Его феномен заключается в ярком и неожиданном сюжете и насыщенных историях героев. Но и это не все. "Игра престолов" — это такая себе мини-терапия, которая помогает людям разобраться в себе и забыть о проблемах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Феномен сериала "Игра престолов"

Не просто сериал, а возможность лучше узнать свой внутренний мир — вот о чем "Игра престолов". Вымышленные истории героев помогли многим понять собственный опыт. Например, любимцем людей стал Тирион Ланнистер. Он откликнулся зрителям через внутреннее противостояние добра и зла. Многие узнали себя в нем.

Тирион Ланнистер. Фото: скриншот

Отдельного внимания в сериале заслуживают отношения героев. В "Игре престолов" показаны совершенно разные отношения. Тут вам и сплошной абьюз, и любовь, и страсть. Некоторым такая откровенная картинка токсичных отношений помогла понять собственные проблемы и открыла на них глаза.

Кадр из сериала "Игра престолов". Фото: скриншот

Кроме того, "Игра престолов" — это именно тот сериал, который поможет не думать о собственных проблемах. Он действительно помогает убежать от проблем и навязчивых мыслей. Как минимум, вы сможете забыть о них на некоторое время. Фанаты сериала признаются, что он помогает убежать от повседневности.

Напомним, ранее мы писали о том, что сделало Сансу Старк из сериала "Игра престолов" несчастной. Она допустила роковые ошибки.

Также мы рассказывали об абьюзивных отношениях в сериале "Игра престолов". Есть несколько пар, которые стоят отдельного внимания.