Які фільми варто подивитись тривожникам — вони піднімуть вам настрій

Дівчина дивиться телевізор. Фото: Freepik

Якщо ви відчуваєте, що на душі неспокійно, варто подивитись фільми, які допоможуть побороти тривогу. Вони стануть вашою опорою у складний час та точно підіймуть вам настрій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі фільми для тривожників

"Їж, молись, кохай" (Eat Pray Love)

Цей фільм про те, що іноді потрібно зупинитись й дати собі час. Варто зрозуміти, чого насправді хочеться й куди рухатись далі. Прийняття себе та своїх бажань без тиску — ось про що ця стрічка.

"У гонитві за щастям" (The Pursuit of Happyness)

Цей фільм нагадає вам, що успіх — це довгий шлях, а не моментальний результат. Навіть якщо вам стало важко, варто не здаватися а вперто йти далі.

"Стажер" (The Intern)

Ця тепла комедія точно викличе у вас посмішку. Здавалося б, так очевидно — баланс у житті важливіший за кар'єрні гонки, але розуміють це далеко не всі. Стрічка показує, що почати все заново можливо завжди, незалежно від віку.

"Душа" (Soul)

Цей милий мультфільм розповість про те, що таке насправді щастя. Воно у дрібницях і моменті — тут і зараз. Для задоволення не завжди потрібні великі досягнення.

Ця підбірка точно сподобається тим, хто любить теплі фільми про життя. Це не просто кіно, а такий собі міні сеанс психотерапії. Тому, якщо ви відчуваєте тривогу, обов'язково подивіться їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі фільми для жінок. Їх варто дивитись потайки від чоловіків.

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