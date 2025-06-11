Какие фильмы стоит посмотреть тревожникам — они поднимут вам настроение

Помогут успокоиться — лучшие фильмы для тревожников
Если вы чувствуете, что на душе неспокойно, стоит посмотреть фильмы, которые помогут побороть тревогу. Они станут вашей опорой в сложное время и точно поднимут вам настроение.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие фильмы для тревожников
"Ешь, молись, люби" (Eat Pray Love)
Этот фильм о том, что иногда нужно остановиться и дать себе время. Стоит понять, чего на самом деле хочется и куда двигаться дальше. Принятие себя и своих желаний без давления — вот о чем эта лента.
"В погоне за счастьем" (The Pursuit of Happyness)
Этот фильм напомнит вам, что успех — это долгий путь, а не моментальный результат. Даже если вам стало трудно, стоит не сдаваться а упорно идти дальше.
"Стажер" (The Intern)
Эта теплая комедия точно вызовет у вас улыбку. Казалось бы, так очевидно — баланс в жизни важнее карьерных гонок, но понимают это далеко не все. Лента показывает, что начать все заново возможно всегда, независимо от возраста.
"Душа" (Soul)
Этот милый мультфильм расскажет о том, что такое на самом деле счастье. Оно в мелочах и моменте — здесь и сейчас. Для удовольствия не всегда нужны большие достижения.
Эта подборка точно понравится тем, кто любит теплые фильмы о жизни. Это не просто кино, а некий мини сеанс психотерапии. Поэтому, если вы чувствуете тревогу, обязательно посмотрите их.
Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах для женщин. Их стоит смотреть тайком от мужчин.
Также мы рассказывали, почему фильм "Список мечты" стоит посмотреть всем. Эта романтическая комедия никого не оставит равнодушным.
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