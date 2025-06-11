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Главная Психология Помогут успокоиться — лучшие фильмы для тревожников

Помогут успокоиться — лучшие фильмы для тревожников

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Дата публикации 11 июня 2025 22:22
Какие фильмы стоит посмотреть тревожникам — они поднимут вам настроение
Девушка смотрит телевизор. Фото: Freepik
Ключові моменти Лучшие фильмы для тревожников

Если вы чувствуете, что на душе неспокойно, стоит посмотреть фильмы, которые помогут побороть тревогу. Они станут вашей опорой в сложное время и точно поднимут вам настроение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие фильмы для тревожников

"Ешь, молись, люби" (Eat Pray Love)

Этот фильм о том, что иногда нужно остановиться и дать себе время. Стоит понять, чего на самом деле хочется и куда двигаться дальше. Принятие себя и своих желаний без давления — вот о чем эта лента.

"В погоне за счастьем" (The Pursuit of Happyness)

Этот фильм напомнит вам, что успех — это долгий путь, а не моментальный результат. Даже если вам стало трудно, стоит не сдаваться а упорно идти дальше.

"Стажер" (The Intern)

Эта теплая комедия точно вызовет у вас улыбку. Казалось бы, так очевидно — баланс в жизни важнее карьерных гонок, но понимают это далеко не все. Лента показывает, что начать все заново возможно всегда, независимо от возраста.

"Душа" (Soul)

Этот милый мультфильм расскажет о том, что такое на самом деле счастье. Оно в мелочах и моменте — здесь и сейчас. Для удовольствия не всегда нужны большие достижения.

Эта подборка точно понравится тем, кто любит теплые фильмы о жизни. Это не просто кино, а некий мини сеанс психотерапии. Поэтому, если вы чувствуете тревогу, обязательно посмотрите их.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах для женщин. Их стоит смотреть тайком от мужчин.

Также мы рассказывали, почему фильм "Список мечты" стоит посмотреть всем. Эта романтическая комедия никого не оставит равнодушным.

фильм психология мультфильмы советы психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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