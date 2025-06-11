Какие фильмы стоит посмотреть тревожникам — они поднимут вам настроение

Девушка смотрит телевизор. Фото: Freepik

Если вы чувствуете, что на душе неспокойно, стоит посмотреть фильмы, которые помогут побороть тревогу. Они станут вашей опорой в сложное время и точно поднимут вам настроение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие фильмы для тревожников

"Ешь, молись, люби" (Eat Pray Love)

Этот фильм о том, что иногда нужно остановиться и дать себе время. Стоит понять, чего на самом деле хочется и куда двигаться дальше. Принятие себя и своих желаний без давления — вот о чем эта лента.

"В погоне за счастьем" (The Pursuit of Happyness)

Этот фильм напомнит вам, что успех — это долгий путь, а не моментальный результат. Даже если вам стало трудно, стоит не сдаваться а упорно идти дальше.

"Стажер" (The Intern)

Эта теплая комедия точно вызовет у вас улыбку. Казалось бы, так очевидно — баланс в жизни важнее карьерных гонок, но понимают это далеко не все. Лента показывает, что начать все заново возможно всегда, независимо от возраста.

"Душа" (Soul)

Этот милый мультфильм расскажет о том, что такое на самом деле счастье. Оно в мелочах и моменте — здесь и сейчас. Для удовольствия не всегда нужны большие достижения.

Эта подборка точно понравится тем, кто любит теплые фильмы о жизни. Это не просто кино, а некий мини сеанс психотерапии. Поэтому, если вы чувствуете тревогу, обязательно посмотрите их.

Напомним, ранее мы писали о лучших фильмах для женщин. Их стоит смотреть тайком от мужчин.

Также мы рассказывали, почему фильм "Список мечты" стоит посмотреть всем. Эта романтическая комедия никого не оставит равнодушным.