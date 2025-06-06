Фільми для жінок, які варто подивитись усім — краще потайки від чоловіків

Дівчина дивиться фільм. Фото: Freepik

Деякі фільми можуть допомогти жінкам поглянути на себе по-іншому. Ці стрічки повернуть вам чуттєвість та віру в кохання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі фільми для жінок

"Любовний настрій" (2000)

Ця стрічка про те, що бажання — у мовчанні. Історія любовного трикутника, яка виникає між двома подружжями, розповідає про те, що погляди, сильніші за обійми.

"Одного разу" (2007)

Долаючи всі перешкоди і страхи, пара шукає місце в цьому світі для своєї музичної всеосяжної любові. Фільм про коротку, але справжню близькість.

"Амелі" (2001)

Це не просто фільм, а гра маленьких дотиків. Якщо у стосунках вам не вистачає флірту, вам точно варто подивитись "Амелі".

"Під сонцем Тоскани" (2003)

Ця стрічка допоможе відновити віру у кохання через тіло. Фільм "Під сонцем Тоскани" — про чуттєвість, яка може народитись наново.

"З любов'ю, Розі" (2014)

Цей фільм про шанс, втрачений та знайдений знову. Він додасть вам сміливості та навчить зізнатися у своїх бажаннях.

Чуттєві та романтичні — ці фільми про кохання варто подивитись кожній жінці, яка хоче змінити себе. Вони відкриють почуття, заховані глибоко всередині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали варто подивитись тим, хто боїться будувати стосунки. Вони точно зачеплять вас за живе.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись парам, що на межі розлучення. Вони можуть змінити все.