Фильмы для женщин, которые стоит посмотреть всем — лучше тайком от мужчин

Лучшие фильмы для женщин — их лучше смотреть тайком от мужчины
Некоторые фильмы могут помочь женщинам взглянуть на себя по-другому. Эти ленты вернут вам чувственность и веру в любовь.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие фильмы для женщин
"Любовное настроение" (2000)
Эта лента о том, что желание — в молчании. История любовного треугольника, которая возникает между двумя супругами, рассказывает о том, что взгляды сильнее объятий.
"Однажды" (2007)
Преодолевая все препятствия и страхи, пара ищет место в этом мире для своей музыкальной всеобъемлющей любви. Фильм о короткой, но настоящей близости.
"Амели" (2001)
Это не просто фильм, а игра маленьких прикосновений. Если в отношениях вам не хватает флирта, вам точно стоит посмотреть "Амели".
"Под солнцем Тосканы" (2003)
Эта лента поможет восстановить веру в любовь через тело. Фильм "Под солнцем Тосканы" — о чувственности, которая может родиться заново.
"С любовью, Рози" (2014)
Этот фильм о шансе, потерянном и найденном снова. Он придаст вам смелости и научит признаться в своих желаниях.
Чувственные и романтические — эти фильмы о любви стоит посмотреть каждой женщине, которая хочет изменить себя. Они откроют чувства, спрятанные глубоко внутри.
Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы стоит посмотреть тем, кто боится строить отношения. Они точно зацепят вас за живое.
Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть парам, которые на грани развода. Они могут изменить все.
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