Гра в кальмара 3 — цікаві деталі нового сезону

Південнокорейський актор Лі Бьон Хон. Фото: скриншот

Вже наступної п'ятниці в світ виходить третя та завершальна частина популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". На глядачів чекатимуть нові випробування, які покажуть, на яку жорстокість учасники готові заради великих грошей.

Південнокорейський актор Лі Бьон Хон, який зіграв в серіалі Фронтмена, в шоу Джиммі Феллона натякнув, що чекатиме глядачів у третьому сезоні.

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Під час спілкування з ведучим Фронтмен відповів "Так чи ні" на питання шанувальників. Цікаво, що в шоу використали міні-версію пульта для голосування учасників "Гри в кальмара.

Феллон поцікавився у актора, чи дізнається хто з учасників третього сезону про те, ким насправді є гравець 001. Лі Бьон Хон впевнено натиснув кнопку "Так".

Ведучий також запитав у зірки, чи прийматиме він участь в іграх у третьому сезоні в якості гравця. Лі Бьон Хон натиснув 2 кнопки "Так" і "ні" одночасно.

Джиммі поцікавився у актора, чи покажуть когось з "верхівки" системи окрім Фронтмена у новому сезоні. Лі Бьон Хон повторно натиснув на дві кнопки одночасно.

Феллон запитав у Фронтмена, чи повернуться в 3 сезоні ігри з попередніх двох. Зірка натиснув дві кнопки одночасно однією рукою.

На завершення бесіди, ведучий поцікавився, чи побачать ще глядачі Фронтмена у спін-офі після завершення останнього сезону. Лі Бьон Хон відповів "Так".

"Так, проте я хочу сказати ось що. Я не дуже впевнений в цьому, проте це можливо. Ніколи не знаєш, що може статися", — зазначив він.

В ефірі також показали цікавий епізод з третього сезону, який показує чому моряк врятував поліцейського та брата Фронтмена.

В контрактах Netflix передбачені космічні штрафи за спойлери фільмів і серіалів, тож не дивно, що актор тримав інтригу.

Нагадаємо, раніше режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек зізнався, чи планує знімати спін-офф серіалу. Також Netflix показав фінальний трейлер 3 сезону серіалу.