Чи буде спін-офф "Гри в кальмара" — режисер розкрив деталі

Фронтмен з "Гри в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Третій та завершальний сезон популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" вийде вже наступної п'ятниці, 27 червня. Режисер і творець серіалу Хван Дон Хек розкрив, чи планується спін-офф серіалу.

Про це режисер розповів в інтерв'ю журналу SFX.

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Хван Дон Хек розповів, що понад шість років свого життя писав оригінальний сценарій "Гри в кальмара" і його разом зі зйомками цей період складає десять років. За цей період часу режисер дуже виснажився.

Хоча режисер не відкидає можливості повернутися до всесвіту "Гри в кальмара" проте, швидше за все, станеться ще не скоро.

"Я буду сумувати за цим відчуттям і зберігатиму його протягом тривалого часу. Але якби ви запитали, чи зробив би я все це знову, я не впевнений, що у мене вистачило б витримки", — зізнався Хван Дон Хек.

Режисер також додав, що вклав усю душу в цей проєкт. Він цінує приємні спогади про акторів та знімальну групу, які допомагали йому створювати "Гру в кальмара". Хван Дон Хек також вдячний за підтримку фанатів у багатьох куточках світу.

Нагадаємо, ми раніше писали про фінальний трейлер "Гри в кальмара". Також у мережі набирає популярності новий південнокорейський серіал "Без милосердя".