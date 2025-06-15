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Головна Кіно Глядачів захопив новий південнокорейський трилер на Netflix

Глядачів захопив новий південнокорейський трилер на Netflix

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Дата публікації: 15 червня 2025 14:29
Без милосердя 2025 — сюжет, актори та де дивитися
Серіал "Без милосердя". Фото: Netflix
Ключові моменти Про що серіал "Без милосердя"

У мережі набирає популярності новий південнокорейський серіал "Без милосердя". Прем'єра гостросюжетного бойовика відбулася на стрімінговому сервісі Netflix.

Новини.LIVE розповідає про серіал детальніше.

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Про що серіал "Без милосердя"

Нам Гі Джун веде тихе та розмірене життя, працюючи постачальником напоїв для компанії Бонсана. Але спокій руйнується, коли його брат Нам Гі Сок — впливовий член конкуруючого угруповання — гине за загадкових обставин. Розгніваний і сповнений рішучості з'ясувати правду, Гі Джун приймає непросте рішення повернутися до кримінального світу, з яким розірвав усі зв'язки понад десять років тому.

Ролі у кримінальному екшні виконали Со Джі Соп, Хо Джун Хо, Чху Йон У, Ан Гіль Кан, Чо Хан Чхоль та інші.

Серіал налічує усього вісім серій, які доступні для перегляду українською мовою на Netflix.

Нагадаємо, у мережі з'явився фінальний трейлер "Гри в кальмара 3". А також на стримінгу вийшов новий напружений бойовик.

серіал Netflix бойовики трилери міні-серіал
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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