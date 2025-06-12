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Найпопулярніший бойовик на Netflix, який підкорив українців

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Дата публікації: 12 червня 2025 18:13
Нокаут 2025 — сюжет, актори та де дивитися
Фільм "Нокаут". Фото: Netflix
Ключові моменти Про що фільм "Нокаут"

У мережі набирає популярності новий фільм "Ноукат". Французький бойовик потрапив до ТОП-3 найпопулярніших фільми на Netflix серед українських глядачів.

Новини.LIVE розповідає про стрічку детальніше.

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Про що фільм "Нокаут"

Сюжет фільму розповідає про бійця ММА. Під час одного із боїв він випадково вбиває свого суперника на рингу. Випадкова трагедія перетворює його життя на емоційні тортури, а почуття провини не дає жити далі. Аби спокутувати свою провину він вирішує допомогти вдові загиблого суперника розшукати їхнього сина, який зник безвісті.

Головну роль у бойовику виконав боєць UFC Сіріл Ґан. Також у фільмі знімалися Еліс Белаїді, Foued Nabba, Maleaume Paquin, Ibrahima Keita, Енн Азуле, Семюель Джой, Верджіл Бремлі, Малон Етторі, Нафі Суаре та інші.

Подивитися фільм в українському дубляжі, або мовою оригіналу із субтитрами можна на Netflix.

Раніше ми писали про новий комедійний екшн із Орландо Блумом і Брайс Даллас Говард у головних ролях. А також на Netflix вийшла нова кримінальна драма.

Netflix фільм бойовики Прем'єра трилери
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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