Найпопулярніші серіали Netflix в українському дубляжі — що подивитися

Серіал "Сирени". Фото: Netflix

Стримінговий сервіс Netflix пропонує сотні серіалів на будь-який смак, але лише деякі з них стали справжніми хітами серед українських глядачів. У щотижневому рейтингу платформи — чорна комедія, детективи та захопливі трилери.

Новини.LIVE розповідають детальніше.

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Сирени

Девон стурбована стосунками своєї сестри Симони з її новою начальницею Мікаелою Келл, яка буквально змінила дівчину. Вона вирішує втрутитися та приїжджає до маєтку Келлів на вікенд, щоб напоумити сестру, але Мікаела виявиться серйозною суперницею.

Відділ нерозкритих справ

Талановитий, але зухвалий детектив Карл стає новим очільником відділу нерозкритих справ. Разом зі своєю командою він візьметься за злочини, які усі вважають безнадійними.

Затишок

У престижному районі неподалік Копенгагену трапляється тривожна подія — зникає няня заможної родини. Їхня сусідка Сесілія починає підозрювати щось неладне та сама починає розслідування.

Мертва справа: Отруєння в Чикаго

1982 року семеро людей загинули внаслідок прийому безрецептурного знеболюючого. У ході розслідування з'ясувалося, що у пігулках був цианід. Документальна стрічка проливає світло на справу, в якій досі не знайшли винного.

Ставка

У престижній школі-інтернаті усі правила диктують учні, а не вчителі, і головна гра — ставки в секретних клубах. Але все змінюється з появою новенької з Японії — загадкової Юмеко. Вона віртуозно володіє мистецтвом азартних ігор, що одразу привертає увагу впливової Студентської ради. Та Юмеко з'явилася тут не просто так.

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