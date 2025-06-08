Самые популярные сериалы Netflix в украинском дубляже — что посмотреть

Сериал "Сирены". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix предлагает сотни сериалов на любой вкус, но лишь некоторые из них стали настоящими хитами среди украинских зрителей. В еженедельном рейтинге платформы — черная комедия, детективы и захватывающие триллеры.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

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Сирены

Девон обеспокоена отношениями своей сестры Симоны с ее новой начальницей Микаэлой Келл, которая буквально изменила девушку. Она решает вмешаться и приезжает в поместье Келлов на уикенд, чтобы образумить сестру, но Микаэла окажется серьезной соперницей.

Отдел нераскрытых дел

Талантливый, но дерзкий, детектив Карл становится новым главой отдела нераскрытых дел. Вместе со своей командой он возьмется за преступления, которые все считают безнадежными.

Секреты по соседству

В престижном районе недалеко от Копенгагена случается тревожное событие — исчезает няня состоятельной семьи. Их соседка Сесилия начинает подозревать что-то неладное и сама начинает расследование.

Мертвое дело: Отравление в Чикаго

В 1982 году семь человек погибли в результате приема безрецептурного обезболивающего. В ходе расследования выяснилось, что в таблетках был цианид. Документальная лента проливает свет на дело, в котором до сих пор не нашли виновного.

Ставка

В престижной школе-интернате все правила диктуют ученики, а не учителя, и главная игра — ставки в секретных клубах. Но все меняется с появлением новенькой из Японии — загадочной Юмеко. Она виртуозно владеет искусством азартных игр, что сразу привлекает внимание влиятельного Студенческого совета. Но Юмеко появилась здесь не просто так.

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