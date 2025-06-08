Крапля 2025 — про що фільм та де дивитися онлайн

Фільм "Крапля". Фото: Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix продовжує тішити глядачів новинками. На платформі відбулася прем'єра кримінальної драми "Крапля" від режисера Тайлера Перрі.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про стрічку.

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Про що фільм "Крапля"

Головна героїня — мати-одиначка Джанія, яка ледь зводить кінці з кінцями та намагається забезпечити усе необхідне для своєї хворої доньки Арії. ціла низка непередбачуваних подій доводять її до межі. Джанія наважується на відчайдушний крок і опиняється у самому центрі злочину.

Головну роль у фільмі виконала Тараджі П. Генсон. Також до акторського складу доєдналися Шеррі Шеперд, Теяна Тейлор, Глінн Термен, Сінбад, Рокмонд Данбар, Ешлі Вершер, Майк Меррілл та інші.

Кримінальна драма вже доступна для перегляду онлайн на Netflix в українському дубляжі та мовою оригіналу з субтитрами.

Також на Netflix вийшов новий гостросюжетний детектив, який можна подивитися за день.

А також на стрімінгу відбулася прем'єра детективного серіалу "Сара: Жінка в тіні".