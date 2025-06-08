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Netflix захватил зрителей новой криминальной драмой

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Дата публикации 8 июня 2025 14:00
Капля 2025 — о чем фильм и где смотреть онлайн
Фильм "Капля". Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix продолжает радовать зрителей новинками. На платформе состоялась премьера криминальной драмы "Капля" от режиссера Тайлера Перри.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о ленте.

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О чем фильм "Капля"

Главная героиня — мать-одиночка Джания, которая едва сводит концы с концами и пытается обеспечить все необходимое для своей больной дочери Арии. целый ряд непредсказуемых событий доводят ее до предела. Джания решается на отчаянный шаг и оказывается в самом центре преступления.

Главную роль в фильме исполнила Тараджи П. Хенсон. Также к актерскому составу присоединились Шерри Шеперд, Теяна Тейлор, Глинн Термен, Синбад, Рокмонд Данбар, Эшли Вершер, Майк Меррилл и другие.

Криминальная драма уже доступна для просмотра онлайн на Netflix в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами.

Также на Netflix вышел новый остросюжетный детектив, который можно посмотреть за день.

А также на стриминге состоялась премьера детективного сериала "Сара: Женщина в тени".

Netflix фильм Криминал Премьера драма
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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