Сара Жінка в тіні — сюжет, актори та де дивитися онлайн

Серіал "Сара: Жінка в тіні". Фото: Netflix

На стрімінговому сервісі Netflix вийшов новий серіал "Сара: Жінка в тіні". Детективний трилер набирає популярність у мережі.

Новини.LIVE розповідає про прем'єру детальніше.

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Про що серіал "Сара: Жінка в тіні"

Італійський гостросюжетний детектив розповідає про колишню таємну агентку Сару. Після підозрілої смерті сина, вона мусить знову повернутися до справ та взятися за розслідування. Кожен наступний злочин гірший за попередній і не відомо, куди приведе чергова заплутана загадка.

Ролі у серіалі виконали Тереза Сапонанджело, Клаудія Джеріні, Флавіо Фурно, К'яра Челотто, Карміне Рекано, Джакомо Джорджо, Maссімо Пополіціо, Антоніо Джерарді, Мартіна Піа Ґамбарделла, Гарун Фалл та інші.

Перший сезон трилеру налічує шість серій, які вже доступні на Netflix в українському дубляжі та мовою оригіналу з субтитрами.

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