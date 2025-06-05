Кращі історичні серіали — що подивитися ввечері

Серіал "Королева змій". Фото: Starz

Захопливі серіали на основі реальних подій здатні перенести глядача у вир історичних драм, сповнених емоцій, конфліктів і великих рішень. Вони не тільки розважають, а й дозволяють краще зрозуміти події, що змінили світ.

Новини.LIVE ділиться цікавою добіркою на вечір.

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Сьоґун

Цей серіал став сенсацією 2024 року та зібрав чимало престижних нагород. У центрі сюжету — англійський мореплавець Джон Блекторн, який першим опиняється в Японії. Англія та Голландія прагнуть встановити зв'язки із загадковою країною, аби використати це на свою користь.

Вікінги

Епічна історія розкриває шлях легендарного вікінга Рагнара Лодброка — воїна, мореплавця та короля. Захопливий сюжет, величні бої та яскраві персонажі зробили "Вікінгів" одним із найуспішніших історичних серіалів сучасності.

Королева змій

Сюжет серіалу зосереджений на житті Катерини Медичі — однієї з наймогутніших і найсуперечливіших королев Франції. Історична драма розкриває її шлях до влади, сповнений політичних інтриг, особистих трагедій та боротьби за збереження династії.

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