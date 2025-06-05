Лучшие исторические сериалы — что посмотреть вечером

Сериал "Королева змей". Фото: Starz

Увлекательные сериалы на основе реальных событий способны перенести зрителя в водоворот исторических драм, полных эмоций, конфликтов и великих решений. Они не только развлекают, но и позволяют лучше понять события, изменившие мир.

Новини.LIVE делится интересной подборкой на вечер.

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