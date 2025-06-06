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Новый детектив от Netflix набирает популярность у зрителей

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Дата публикации 6 июня 2025 12:13
Сара Женщина в тени — сюжет, актеры и где смотреть онлайн
Сериал "Сара: Женщина в тени". Фото: Netflix

На стриминговом сервисе Netflix вышел новый сериал "Сара: Женщина в тени". Детективный триллер набирает популярность в сети.

Новини.LIVE рассказывает о премьере подробнее.

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О чем сериал "Сара: Женщина в тени"

Итальянский остросюжетный детектив рассказывает о бывшем тайном агенте Саре. После подозрительной смерти сына, она должна снова вернуться к делам и взяться за расследование. Каждое следующее преступление хуже предыдущего и не известно, куда приведет очередная запутанная загадка.

Роли в сериале исполнили Тереза Сапонанджело, Клаудия Джерини, Флавио Фурно, Кьяра Челотто, Кармине Рекано, Джакомо Джорджо, Массимо Пополицио, Антонио Джерарди, Мартина Пиа Гамбарделла, Гарун Фалл и другие.

Первый сезон триллера насчитывает шесть серий, которые уже доступны на Netflix в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами.

Ранее мы рассказывали, какие украинские комедии попали в ТОП-5 фильмов на Netflix. А также предлагаем 3 сериала на основе исторических событий с увлекательным сюжетом.

сериал Netflix Премьера триллеры детективные сериалы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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