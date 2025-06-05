Серіал Керрі за Стівеном Кінгом — акторський склад

Фільм "Керрі" (2013). Фото: кадр з фільму

Роман "Керрі" письменника Стівена Кінга знову отримає екранізацію — цього разу у вигляді серіалу. Студія Amazon MGM вже взялася за розробку сценарію та визначилася із акторським складом.

Про це пише Deadline.

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Серіал стане новим поглядом на психологічний горор про дівчину-підлітка Карієтту "Керрі" Вайт. Усе життя вона страждала він жорстокості матері Маргарет, яка була послідовницею релігійного культу, та терпіла приниження з боку однолітків. Коли страждання Керрі перетинають межу, в ній прокидається страшна сила, здатна знищити усіх її кривдників.

Головну роль — Керрі Вайт — у новій адаптації виконає 21-річна зірка "Прокляття Чакі" Саммер Г. Гавелл.

До нового акторського складу також увійшли: Саманта Слоан в ролі Маргарет Вайт, Елісон Торнтон в ролі Кріс Харгенсен, Талія Дудек в ролі Емалін, Сієна Агудонг — Сью Снелл, Ембер Мідтаундер — міс Дежарден, Джозі Тотах — Тіна, Артур Конті — Біллі, Джоел Улетт — Томмі, та Меттью Ліллард у ролі директора Ґрейла.

Акторський склад серіалу "Керрі". Фото: deadline.com

До слова, роман "Керрі" Стівена Кінга був екранізований тричі — 1976, 2002 та 2013 років.

Нагадаємо, Ніколас Кейдж кардинально змінився для нової ролі. А також ми писали, що Леді Гага та Дженна Ортега влаштували перформанс у стилі "Венздей".