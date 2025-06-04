Виступ Леді Гаги та Дженни Ортеги на Tudum від Netflix — відео

Дженна Ортега та Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага влаштувала перформанс у стилі "Венздей" на фестивалі Tudum від Netflix. Участь у номері також взяла зірка серіалу Дженна Ортега.

Відео з виступу артистка опублікувала в своєму Instagram.

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Леді Гага запалила на фестивалі Tudum

Співачка приголомшила глядачів своєю появою на сцені фестивалю. Зірка розпочала виступ з того, що вийшла зі справжньої труни в оточенні танцівників-"зомбі" із піснею Zombieboy.

А також Леді Гага повторила той самий вірусний танець на пісню Bloody Mary, який розірвав соцмережі після виходу першого сезону "Венздей".

Несподіванкою для фанів стала поява на сцені самої Дженни Ортеги, яка зіграла роль Венздей у серіалі. Щоправда, акторка цього разу не танцювала.

Грандіозним фіналом стало виконання Гагою хіта Abracadabra. Співачка в екстравагантній червоній сукні та з тростиною запалила просто на столі.

Нагадаємо, Леді Гага з'явиться у другому сезоні "Венздей" у ролі Розалін Ротвуд, вчительки Академії Невермор.

Раніше у мережі з'явився уривок першої серії нового сезону "Венздей".

А також ми писали, що Netflix показав перший тизер готичного горор-фільму "Френкенштайн".