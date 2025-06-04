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Леді Гага влаштувала "смертельний" перформанс з Дженною Ортегою

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Дата публікації: 4 червня 2025 14:59
Виступ Леді Гаги та Дженни Ортеги на Tudum від Netflix — відео
Дженна Ортега та Леді Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага влаштувала перформанс у стилі "Венздей" на фестивалі Tudum від Netflix. Участь у номері також взяла зірка серіалу Дженна Ортега.

Відео з виступу артистка опублікувала в своєму Instagram.

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Співачка приголомшила глядачів своєю появою на сцені фестивалю. Зірка розпочала виступ з того, що вийшла зі справжньої труни в оточенні танцівників-"зомбі" із піснею Zombieboy.

А також Леді Гага повторила той самий вірусний танець на пісню Bloody Mary, який розірвав соцмережі після виходу першого сезону "Венздей".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Несподіванкою для фанів стала поява на сцені самої Дженни Ортеги, яка зіграла роль Венздей у серіалі. Щоправда, акторка цього разу не танцювала.

Грандіозним фіналом стало виконання Гагою хіта Abracadabra. Співачка в екстравагантній червоній сукні та з тростиною запалила просто на столі.

Нагадаємо, Леді Гага з'явиться у другому сезоні "Венздей" у ролі Розалін Ротвуд, вчительки Академії Невермор.

Раніше у мережі з'явився уривок першої серії нового сезону "Венздей".

А також ми писали, що Netflix показав перший тизер готичного горор-фільму "Френкенштайн".

Netflix Леді Гага закордонні зірки Дженна Ортега Серіал "Венздей"
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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