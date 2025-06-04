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Главная Кино Леди Гага устроила "смертельный" перформанс с Дженной Ортегой

Леди Гага устроила "смертельный" перформанс с Дженной Ортегой

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Дата публикации 4 июня 2025 14:59
Выступление Леди Гаги и Дженны Ортеги на Tudum от Netflix — видео
Дженна Ортега и Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага устроила перформанс в стиле "Уэнздей" на фестивале Tudum от Netflix. Участие в номере также приняла звезда сериала Дженна Ортега.

Видео с выступления артистка опубликовала в своем Instagram.

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Певица ошеломила зрителей своим появлением на сцене фестиваля. Звезда начала выступление с того, что вышла из настоящего гроба в окружении танцовщиков-"зомби" с песней Zombieboy.

А также Леди Гага повторила тот самый вирусный танец на песню Bloody Mary, который разорвал соцсети после выхода первого сезона "Уэнздей".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Неожиданностью для фанов стало появление на сцене самой Дженны Ортеги, которая сыграла роль Венздей в сериале. Правда, актриса на этот раз не танцевала.

Грандиозным финалом стало исполнение Гагой хита Abracadabra. Певица в экстравагантном красном платье и с тростью зажгла прямо на столе.

Напомним, Леди Гага появится во втором сезоне "Уэнздей" в роли Розалин Ротвуд, учительницы Академии Невермор.

Ранее в сети появился отрывок первой серии нового сезона "Уэнздей".

А также мы писали, что Netflix показал первый тизер готического хоррор-фильма "Френкенштейн".

Netflix Леди Гага зарубежные звезды Дженна Ортега Сериал "Уэнздей"
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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