Выступление Леди Гаги и Дженны Ортеги на Tudum от Netflix — видео

Дженна Ортега и Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga

Американская певица Леди Гага устроила перформанс в стиле "Уэнздей" на фестивале Tudum от Netflix. Участие в номере также приняла звезда сериала Дженна Ортега.

Видео с выступления артистка опубликовала в своем Instagram.

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Певица ошеломила зрителей своим появлением на сцене фестиваля. Звезда начала выступление с того, что вышла из настоящего гроба в окружении танцовщиков-"зомби" с песней Zombieboy.

А также Леди Гага повторила тот самый вирусный танец на песню Bloody Mary, который разорвал соцсети после выхода первого сезона "Уэнздей".

Неожиданностью для фанов стало появление на сцене самой Дженны Ортеги, которая сыграла роль Венздей в сериале. Правда, актриса на этот раз не танцевала.

Грандиозным финалом стало исполнение Гагой хита Abracadabra. Певица в экстравагантном красном платье и с тростью зажгла прямо на столе.

Напомним, Леди Гага появится во втором сезоне "Уэнздей" в роли Розалин Ротвуд, учительницы Академии Невермор.

Ранее в сети появился отрывок первой серии нового сезона "Уэнздей".

А также мы писали, что Netflix показал первый тизер готического хоррор-фильма "Френкенштейн".