Сериал Кэрри по Стивену Кингу — актерский состав

Фильм "Кэрри" (2013). Фото: кадр из фильма

Роман "Кэрри" писателя Стивена Кинга снова получит экранизацию - на этот раз в виде сериала. Студия Amazon MGM уже взялась за разработку сценария и определилась с актерским составом.

Об этом пишет Deadline.

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Сериал станет новым взглядом на психологический хоррор о девушке-подростке Кариетте "Кэрри" Уайт. Всю жизнь она страдала от жестокости матери Маргарет, которая была последовательницей религиозного культа, и терпела унижения со стороны сверстников. Когда страдания Кэрри пересекают черту, в ней просыпается страшная сила, способная уничтожить всех ее обидчиков.

Главную роль — Кэрри Уайт — в новой адаптации исполнит 21-летняя звезда "Проклятия Чаки" Саммер Х. Хауэлл.

В новый актерский состав также вошли: Саманта Слоан в роли Маргарет Уайт, Элисон Торнтон в роли Крис Харгенсен, Талия Дудек в роли Эмалин, Сиена Агудонг — Сью Снелл, Эмбер Мидтаундер - мисс Дежарден, Джози Тотах — Тина, Артур Конти - Билли, Джоэл Улетт — Томми, и Мэттью Лиллард в роли директора Грейла.

Актерский состав сериала "Кэрри". Фото: deadline.com

К слову, роман "Кэрри" Стивена Кинга был экранизирован трижды — в 1976, 2002 и 2013 годах.

Напомним, Николас Кейдж кардинально изменился для новой роли. А также мы писали, что Леди Гага и Дженна Ортега устроили перформанс в стиле "Уэнздей".