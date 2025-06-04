Ніколас Кейдж кардинально змінився заради ролі Джона Меддена — фото

Невпізнанний Ніколас Кейдж показався на зніманнях нового фільму
Американський актор Ніколас Кейдж здивував фанатів своїм зовнішнім виглядом. Зірка Голлівуду кардинально змінився заради нової ролі.
Про це пише Page Six.
Ніколас Кейдж показався в новому образі
61-річний актор зіграє у кіно екстренера з американського футболу та спортивного коментатора Джона Меддена у біографічному фільмі. Кейдж показався в образі зірки спорту на знімальному майданчику в Атланті.
Для того, щоб втілити Меддена на екрані актор знімається у спеціальному костюмі під одягом, який візуально додає йому кілограмів. Також Кейджу наклали грим на обличчя та одягнули перуку.
Разом із Кейджем у фільмі також візьмуть участь Крістіан Бейл, який грає покійного власника Oakland Raiders Ела Девіса, і Джон Мулейні у ролі бізнесмена і засновника Electronic Arts Тріпа Хокінса.
Сюжет стрічки розповість історію життя футбольної легенди Джона Меддена та його участь у розробці серії відеоігор Madden NFL.
Нагадаємо, стала відома дата прем'єри фінального фільму "Абатство Даунтон". А також вийшов перший тизер готичного фільму "Франкенштайн" з Оскаром Айзеком.
Читайте Новини.LIVE!