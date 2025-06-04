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Невпізнанний Ніколас Кейдж показався на зніманнях нового фільму

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Дата публікації: 4 червня 2025 13:13
Ніколас Кейдж кардинально змінився заради ролі Джона Меддена — фото
Ніколас Кейдж. Фото: instagram.com/neonrated

Американський актор Ніколас Кейдж здивував фанатів своїм зовнішнім виглядом. Зірка Голлівуду кардинально змінився заради нової ролі.

Про це пише Page Six.

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Ніколас Кейдж показався в новому образі

61-річний актор зіграє у кіно екстренера з американського футболу та спортивного коментатора Джона Меддена у біографічному фільмі. Кейдж показався в образі зірки спорту на знімальному майданчику в Атланті.

Для того, щоб втілити Меддена на екрані актор знімається у спеціальному костюмі під одягом, який візуально додає йому кілограмів. Також Кейджу наклали грим на обличчя та одягнули перуку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Разом із Кейджем у фільмі також візьмуть участь Крістіан Бейл, який грає покійного власника Oakland Raiders Ела Девіса, і Джон Мулейні у ролі бізнесмена і засновника Electronic Arts Тріпа Хокінса.

Сюжет стрічки розповість історію  життя футбольної легенди Джона Меддена та його участь у розробці серії відеоігор Madden NFL.

Нагадаємо, стала відома дата прем'єри фінального фільму "Абатство Даунтон". А також вийшов перший тизер готичного фільму "Франкенштайн" з Оскаром Айзеком.

фільм Ніколас Кейдж закордонні зірки зйомки роль
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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