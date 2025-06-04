Николас Кейдж кардинально изменился ради роли Джона Мэддена - фото

Николас Кейдж. Фото: instagram.com/neonrated

Американский актер Николас Кейдж удивил фанатов своим внешним видом. Звезда Голливуда кардинально изменился ради новой роли.

Об этом пишет Page Six.

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Николас Кейдж показался в новом образе

61-летний актер сыграет в кино экстренера по американскому футболу и спортивного комментатора Джона Мэддена в биографическом фильме. Кейдж показался в образе звезды спорта на съемочной площадке в Атланте.

Для того, чтобы воплотить Мэддена на экране актер снимается в специальном костюме под одеждой, который визуально добавляет ему килограммов. Также Кейджу наложили грим на лицо и надели парик.

Вместе с Кейджем в фильме также примут участие Кристиан Бэйл, который играет покойного владельца Oakland Raiders Эла Дэвиса, и Джон Мулейни в роли бизнесмена и основателя Electronic Arts Трипа Хокинса.

Сюжет ленты расскажет историю жизни футбольной легенды Джона Мэддена и его участие в разработке серии видеоигр Madden NFL.

Напомним, стала известна дата премьеры финального фильма "Аббатство Даунтон"..А также вышел первый тизер готического фильма "Франкенштейн" с Оскаром Айзеком.