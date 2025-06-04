Николас Кейдж кардинально изменился ради роли Джона Мэддена - фото

Неузнаваемый Николас Кейдж показался на съемках нового фильма
Американский актер Николас Кейдж удивил фанатов своим внешним видом. Звезда Голливуда кардинально изменился ради новой роли.
Об этом пишет Page Six.
Николас Кейдж показался в новом образе
61-летний актер сыграет в кино экстренера по американскому футболу и спортивного комментатора Джона Мэддена в биографическом фильме. Кейдж показался в образе звезды спорта на съемочной площадке в Атланте.
Для того, чтобы воплотить Мэддена на экране актер снимается в специальном костюме под одеждой, который визуально добавляет ему килограммов. Также Кейджу наложили грим на лицо и надели парик.
Вместе с Кейджем в фильме также примут участие Кристиан Бэйл, который играет покойного владельца Oakland Raiders Эла Дэвиса, и Джон Мулейни в роли бизнесмена и основателя Electronic Arts Трипа Хокинса.
Сюжет ленты расскажет историю жизни футбольной легенды Джона Мэддена и его участие в разработке серии видеоигр Madden NFL.
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