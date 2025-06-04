Абатство Даунтон Величний фінал — тизер і дата виходу фільму

Величний фінал "Абатства Даунтон" — коли прем'єра
На глядачів чекає довгоочікуваний фінал історичної драми "Абатство Даунтон". Фільм, який стане крапкою в історії родини Кроулі, вийде на екрани цієї осені.
Universal Pictures показав перший тизер довгоочікуваної стрічки.
"Абатство Даунтон: Величний фінал" — тизер і дата прем'єри
Фільм стане фінальною крапкою в історії графської родини Кроулі, яка постає перед новими викликами часу 30-х років.
"Зіркові актори, улюблені персонажі в історії, на яку так довго чекали. У світі, що стрімко змінюється, кожному з них доведеться зробити вибір: триматися за минуле чи зробити крок у майбутнє", — йдеться у синопсисі стрічки.
До своїх культових ролей повернуться Г'ю Бонневілль, Елізабет Макговерн, Мішель Докері, Алессандро Нівола, Лора Кармайкл, Брендан Койл, Джоан Фроггатт та інші.
Стрічка стала третьою у франшизі "Абатство Даунтон". Вона ж своєю чергою була продовженням однойменного серіалу, який виходив на екрани з 2010 по 2015 роки.
Прем'єра фінального фільму відбудеться 11 вересня 2025 року.
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