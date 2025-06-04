Аббатство Даунтон 3 Грандиозный финал — тизер и дата выхода фильма

Фильм "Аббатство Даунтон: Грандиозный финал". Фото: Focus Features

Зрителей ждет долгожданный финал исторической драмы "Аббатство Даунтон". Фильм, который станет точкой в истории семьи Кроули, выйдет на экраны этой осенью.

Universal Pictures показал первый тизер долгожданной ленты.

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Фильм станет финальной точкой в истории графской семьи Кроули, которая предстает перед новыми вызовами времени 30-х годов.

"Звездные актеры, любимые персонажи в истории, которую так долго ждали. В стремительно меняющемся мире каждому из них придется сделать выбор: держаться за прошлое или сделать шаг в будущее", — говорится в синопсисе ленты.

К своим культовым ролям вернутся Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Алессандро Нивола, Лора Кармайкл, Брендан Койл, Джоан Фроггатт и другие.

Хью Бонневиль, Элизабет Макговерн и Лора Кармайкл. Фото: Focus Features

Лента стала третьей во франшизе "Аббатство Даунтон". Она же в свою очередь была продолжением одноименного сериала, который выходил на экраны с 2010 по 2015 годы.

Премьера финального фильма состоится 11 сентября 2025 года.

Напомним, стала известна дата премьеры детектива "Ножи наголо 3". А также мы писали, что Netflix показал первый тизер фильма "Франкенштайн".