Гра в кальмара 3 — уривок першої серії — відео

Серіал "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Лічені дні залишаються до прем'єри фінального третього сезону серіалу "Гри в кальмара". Творці гостросюжетного трилеру дозволили глядачам зазирнути у майбутній події.

На офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували ексклюзивний уривок з третього сезону.

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Третій сезон завершить вже легендарну смертельну гру. Творці серіалу обіцяють "приголомшити світ востаннє".

У нових серіях гравець 456 — Гі Хун — після невдалого бунту знову буде змушений повернутися до гри, але з кожним раундом випробування ставатимуть вже жорстокішими. Тим часом Фронтмен чекатиме на поважних гостей, які хочуть власними очима подивитися на чужі страждання. А його брат Джун Хо продовжить пошуки загадкового острова зі зрадником на кораблі.

Свої ролі у серіалі знову виконали Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також на глядачів чекає поява Пак Хі Суна.

Прем'єра фінального сезону відбудеться вже 27 червня на Netflix.

Нагадаємо, на Netflix вийшла нова кримінальна драма. А також на стрімінгу відбулася прем'єра нового гостросюжетного детективу.