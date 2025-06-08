Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно У мережі з'явився уривок з нового сезону "Гри в кальмара"

У мережі з'явився уривок з нового сезону "Гри в кальмара"

Ua en ru
Дата публікації: 8 червня 2025 20:49
Гра в кальмара 3 — уривок першої серії — відео
Серіал "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Лічені дні залишаються до прем'єри фінального третього сезону серіалу "Гри в кальмара". Творці гостросюжетного трилеру дозволили глядачам зазирнути у майбутній події.

На офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували ексклюзивний уривок з третього сезону.

Реклама
Читайте також:

Netflix показав уривок "Гри в кальмара 3"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IGN (@igndotcom)

Третій сезон завершить вже легендарну смертельну гру. Творці серіалу обіцяють "приголомшити світ востаннє".

У нових серіях гравець 456 — Гі Хун — після невдалого бунту знову буде змушений повернутися до гри, але з кожним раундом випробування ставатимуть вже жорстокішими. Тим часом Фронтмен чекатиме на поважних гостей, які хочуть власними очима подивитися на чужі страждання. А його брат Джун Хо продовжить пошуки загадкового острова зі зрадником на кораблі.

Свої ролі у серіалі знову виконали Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також на глядачів чекає поява Пак Хі Суна.

Прем'єра фінального сезону відбудеться вже 27 червня на Netflix.

Нагадаємо, на Netflix вийшла нова кримінальна драма. А також на стрімінгу відбулася прем'єра нового гостросюжетного детективу.

серіал Netflix Гра в кальмара драма трилери
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації