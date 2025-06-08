Игра в кальмара 3 — отрывок первой серии — видео

Сериал "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Считанные дни остаются до премьеры финального третьего сезона сериала "Игры в кальмара". Создатели остросюжетного триллера позволили зрителям заглянуть в предстоящие события.

На официальной странице сериала в Instagram опубликовали эксклюзивный отрывок из третьего сезона.

Реклама

Читайте также:

Netflix показал отрывок "Игры в кальмара 3"

Третий сезон завершит уже легендарную смертельную игру. Создатели сериала обещают "ошеломить мир в последний раз".

В новых сериях игрок 456 — Ги Хун — после неудачного бунта снова будет вынужден вернуться к игре, но с каждым раундом испытания будут становиться уже более жестокими. Тем временем Фронтмен будет ждать уважаемых гостей, которые хотят собственными глазами посмотреть на чужие страдания. А его брат Джун Хо продолжит поиски загадочного острова с предателем на корабле.

Свои роли в сериале вновь исполнили Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Ви Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхве Гук Хый, Ли Дэвид, Но Дже Вон и Чон Сок Хо, а также зрителей ждет появление Пак Хи Суна.

Премьера финального сезона состоится уже 27 июня на Netflix.

Напомним, на Netflix вышла новая криминальная драма. А также на стриминге состоялась премьера нового остросюжетного детектива.