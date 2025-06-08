Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино В сети появился отрывок из нового сезона "Игры в кальмара"

В сети появился отрывок из нового сезона "Игры в кальмара"

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 20:49
Игра в кальмара 3 — отрывок первой серии — видео
Сериал "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix

Считанные дни остаются до премьеры финального третьего сезона сериала "Игры в кальмара". Создатели остросюжетного триллера позволили зрителям заглянуть в предстоящие события.

На официальной странице сериала в Instagram опубликовали эксклюзивный отрывок из третьего сезона.

Реклама
Читайте также:

Netflix показал отрывок "Игры в кальмара 3"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IGN (@igndotcom)

Третий сезон завершит уже легендарную смертельную игру. Создатели сериала обещают "ошеломить мир в последний раз".

В новых сериях игрок 456 — Ги Хун — после неудачного бунта снова будет вынужден вернуться к игре, но с каждым раундом испытания будут становиться уже более жестокими. Тем временем Фронтмен будет ждать уважаемых гостей, которые хотят собственными глазами посмотреть на чужие страдания. А его брат Джун Хо продолжит поиски загадочного острова с предателем на корабле.

Свои роли в сериале вновь исполнили Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Ви Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхве Гук Хый, Ли Дэвид, Но Дже Вон и Чон Сок Хо, а также зрителей ждет появление Пак Хи Суна.

Премьера финального сезона состоится уже 27 июня на Netflix.

Напомним, на Netflix вышла новая криминальная драма. А также на стриминге состоялась премьера нового остросюжетного детектива.

сериал Netflix Игра в кальмара драма триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации