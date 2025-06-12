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Главная Кино Самый популярный боевик на Netflix, который покорил украинцев

Самый популярный боевик на Netflix, который покорил украинцев

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Дата публикации 12 июня 2025 18:13
Нокаут 2025 — сюжет, актеры и где смотреть
Фильм "Нокаут". Фото: Netflix
Ключові моменти О чем фильм "Нокаут"

В сети набирает популярность новый фильм "Ноукат". Французский боевик попал в ТОП-3 самых популярных фильма на Netflix среди украинских зрителей.

Новини.LIVE рассказывает о ленте подробнее.

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О чем фильм "Нокаут"

Сюжет фильма рассказывает о бойце ММА. Во время одного из боев он случайно убивает своего соперника на ринге. Случайная трагедия превращает его жизнь в эмоциональную пытку, а чувство вины не дает жить дальше. Чтобы искупить свою вину он решает помочь вдове погибшего соперника разыскать их сына, который пропал без вести.

Главную роль в боевике исполнил боец UFC Сирил Ган. Также в фильме снимались Элис Белаиди, Foued Nabba, Maleaume Paquin, Ibrahima Keita, Энн Азуле, Сэмюэль Джой, Верджил Брэмли, Малон Эттори, Нафи Суаре и другие.

Посмотреть фильм в украинском дубляже, или на языке оригинала с субтитрами можно на Netflix.

Ранее мы писали о новом комедийном экшне с Орландо Блумом и Брайс Даллас Ховард в главных ролях. А также на Netflix вышла новая криминальная драма.

Netflix фильм боевики Премьера триллеры
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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