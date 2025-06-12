Нокаут 2025 — сюжет, актеры и где смотреть

Фильм "Нокаут". Фото: Netflix

В сети набирает популярность новый фильм "Ноукат". Французский боевик попал в ТОП-3 самых популярных фильма на Netflix среди украинских зрителей.

Новини.LIVE рассказывает о ленте подробнее.

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О чем фильм "Нокаут"

Сюжет фильма рассказывает о бойце ММА. Во время одного из боев он случайно убивает своего соперника на ринге. Случайная трагедия превращает его жизнь в эмоциональную пытку, а чувство вины не дает жить дальше. Чтобы искупить свою вину он решает помочь вдове погибшего соперника разыскать их сына, который пропал без вести.

Главную роль в боевике исполнил боец UFC Сирил Ган. Также в фильме снимались Элис Белаиди, Foued Nabba, Maleaume Paquin, Ibrahima Keita, Энн Азуле, Сэмюэль Джой, Верджил Брэмли, Малон Эттори, Нафи Суаре и другие.

Посмотреть фильм в украинском дубляже, или на языке оригинала с субтитрами можно на Netflix.

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