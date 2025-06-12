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Головна Кіно Глядачів захопив новий комедійний екшн з Орландо Блумом

Глядачів захопив новий комедійний екшн з Орландо Блумом

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Дата публікації: 12 червня 2025 16:00
Глибоке прикриття 2025 — сюжет, актори та де дивитися
Фільм "Глибоке прикриття". Фото: Prime Video
Ключові моменти Про що фільм "Глибоке прикриття"

На стрімінговому сервісі Prime Video відбулася прем'єра фільму "Глибоке прикриття". Головні ролі у комедійному бойовику виконали Орландо Блум, Нік Мохаммед та Брайс Даллас Говард.

Новини.LIVE ділиться подробицями про стрічку.

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Про що фільм "Глибоке прикриття"

У центрі сюжету троє акторів-імпровізаторів, яких несподівано наймає на роботу поліція. Їхня задача інсценувати дрібні крадіжки у рамках слідчого експерименту. Але гра заходить надто далеко і вони потрапляють у світ справжнього лондонського криміналу.

Режисером фільму став Том Кінгслі, а головні ролі виконали Орландо Блум, Нік Мохаммед та Брайс Даллас Говард. Також до касту приєдналися Іян Макшейн, Патрік Консідайн, Шон Бін та Соноя Мідзуно.

Фільм вже доступний для перегляду на стрімінговому сервісі Prime Video.

Раніше ми писали про новий серіал за романом Стівена Кінга. А також у Нью-Йорку відбулася прем'єра українського фільму з Шоном Пенном.

фільм Орландо Блум бойовики Прем'єра комедія
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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