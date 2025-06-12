Глибоке прикриття 2025 — сюжет, актори та де дивитися

Фільм "Глибоке прикриття". Фото: Prime Video

На стрімінговому сервісі Prime Video відбулася прем'єра фільму "Глибоке прикриття". Головні ролі у комедійному бойовику виконали Орландо Блум, Нік Мохаммед та Брайс Даллас Говард.

Новини.LIVE ділиться подробицями про стрічку.

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У центрі сюжету троє акторів-імпровізаторів, яких несподівано наймає на роботу поліція. Їхня задача інсценувати дрібні крадіжки у рамках слідчого експерименту. Але гра заходить надто далеко і вони потрапляють у світ справжнього лондонського криміналу.

Режисером фільму став Том Кінгслі, а головні ролі виконали Орландо Блум, Нік Мохаммед та Брайс Даллас Говард. Також до касту приєдналися Іян Макшейн, Патрік Консідайн, Шон Бін та Соноя Мідзуно.

Фільм вже доступний для перегляду на стрімінговому сервісі Prime Video.

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