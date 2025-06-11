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Головна Кіно У США представили український фільм про війну з Шоном Пенном

У США представили український фільм про війну з Шоном Пенном

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 12:27
Війна очима тварин з Шоном Пенном — у Нью-Йорку пройшла прем'єра фільму
Прем'єра фільму "Війна очима тварин" у Нью-Йорку. Фото: пресслужба

У Нью-Йорку відбулася світова прем'єра українського фільму "Війна очима тварин". Одну з ролей у кіноальманаху виконав оскароносний актор Шон Пенн, а саундтрек записав всесвітньо відомий гурт Imagine Dragons.

Новини.LIVE розповідають подробиці.

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Фільм "Війна очима тварин" представили у Нью-Йорку

Прем'єра стрічки відбулася в рамках фестивалю Tribeca у Нью-Йорку. Американським глядачам кіноальманах представили автор ідеї і продюсер "Війни очима тварин" Олег Кохан, продюсери Олексій Макухін, Адам Сігель, Андреас Маліна, оператор Байрон Вернер і актриса Дар'я Марченко.

Прем'єра фільму Війна очима тварин - фото
Творча група фільму "Війна очима тварин". Фото: пресслужба

На прем'єрі також були присутні зіркові гості, серед яких і зірка серіалу "Секс і місто" Кріс Нот.

Актор Кріс Нот та режисер Олег Кохан - фото
Олег Кохан та Кріс Нот. Фото: пресслужба

Американський актор був приголомшений фільмом та навіть поставив знімальній групі запитання про те, як акторам вдається так грати, що глядач не може зрозуміти, що він дивиться ігрове, а не документальне кіно про війну.

"Це було не складно тому, що ми не грали, ми живемо у цій реальності вже четвертий рік", — відповіла на запитання акторка Дар'я Марченко.

Прем'єра Війна очима тварин у США - фото
Прем'єра фільму "Війна очима тварин". Фото: пресслужба

Всі історії альманаху були засновані на реальних подіях, що відбулися під час повномасштабної війни. Знімання проходили, як в Україні, так і в США, та в них взяли участь п онад 500 митців та членів команди.  

Ролі у картині виконали Шон Пенн, Марина Кошкіна, Михайло Матюхін, Олександр Печериця, Андрій Лідаговський, Артем Черній, Андрій Ісаєнко, Даша Марченко, Денис Капустін, Дарія Держун, Ольга Коротяєва, Михайло Пулянський, Ольга Мантинишин, Назарій Гладюк.  

Нагадаємо, у прокат вийде нова стрічка оскароносного режисера Мстислава Чернова. А також ми писали, що російські дрони вдарили по Одеській кіностудії.

фільм Шон Пенн війна в Україні Прем'єра українські фільми
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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