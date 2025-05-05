Шон Пенн розкритикував Дональда Трампа — фото

Шон Пенн. Фото: facebook.com/theoxfordunion

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн, який з першого дня повномасштабної війни підтримує Україну, висловилася щодо політики президента США Дональда Трампа. Зірка кіно серйозно занепокоєний, що американський лідер несе загрозу для світу.

Про це актор заявив у подкасті Джима Акости.

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Багато голлівудських зірок налаштовані проти чинного президента США, через його радикальну політику. Пенн також один із тих, хто вважає, що дії Трампа можуть призвести до фатальних наслідків.

"Я дійсно вважаю цілком розумною теорію про те, що Дональд Трамп схожий на чоловіка, від якого йде дружина — можливо, до іншого чоловіка, — і який потім вбиває її партнера, тому що, якщо вона не дістанеться йому, то не дістанеться нікому", — сказав актор.

Шон Пенн на подкасті Джима Акости. Фото: скриншот

Така поведінка Трампа викликає в зірки Голлівуду серйозне занепокоєння.

"Це руйнування — частково гра на демонстрацію сили, а частково — його буквальне уявлення про останній вихід", — додав Пенн.

Нагадаємо, нещодавно Шон Пенн побував в Україні та зробив тату із тризубом. А також стало відомо, що голлівудський режисер зніме фільм про українського пілота Джуса.