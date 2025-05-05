Шон Пенн раскритиковал Дональда Трампа — фото

Шон Пенн. Фото: facebook.com/theoxfordunion

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, который с первого дня полномасштабной войны поддерживает Украину, высказалась относительно политики президента США Дональда Трампа. Звезда кино серьезно обеспокоен, что американский лидер несет угрозу для мира.

Об этом актер заявил в подкасте Джима Акосты.

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Многие голливудские звезды настроены против действующего президента США, из-за его радикальной политики. Пенн также один из тех, кто считает, что действия Трампа могут привести к фатальным последствиям.

"Я действительно считаю вполне разумной теорию о том, что Дональд Трамп похож на мужчину, от которого уходит жена — возможно, к другому мужчине, — и который затем убивает ее партнера, потому что, если она не достанется ему, то не достанется никому", — сказал актер.

Шон Пенн на подкасте Джима Акосты. Фото: скриншот

Такое поведение Трампа вызывает у звезды Голливуда серьезное беспокойство.

"Это разрушение — частично игра на демонстрацию силы, а частично - его буквальное представление о последнем выходе", — добавил Пенн.

Напомним, недавно Шон Пенн побывал в Украине и сделал тату с трезубцем. А также стало известно, что голливудский режиссер снимет фильм об украинском пилоте Джусе.