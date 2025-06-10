Обстріл Одеси 10 червня 2025 року — РФ ударила по Одеській кіностудії — фото

Одеська кіностудія після обстрілу. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Внаслідок масованої російської атаки по Україні в ніч на 10 червня були пошкоджені павільйони Одеської кіностудії. Уламки дронів повністю знищили декорації до фільму "Довженко".

Про це повідомили на офіційній сторінці студії у Facebook.

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Ворог завдав удару по Одеські кіностудії

Близько першої години ночі російська війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки була пошкоджена Одеська кіностудія, одна із найстаріших фабрик кіно у світі.

Наслідки удару по Одеські кіностудії. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Уламки ворожих дронів пошкодили виробничі приміщення, склади костюмів і реквізиту, а також знищили частину історичних декорацій.

Наслідки обстрілу Одеської кіностудії. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Одеська кіностудія після удару РФ. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Окрім того, було повністю знищено декорації для фільму "Довженко", який є одним із наймасштабніших національних проєктів про життя українського режисера. Було розтрощено спеціальний автотранспорт, який використовувався під час знімань.

Зруйновані декорації Одеської кіностудії. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

"Одеська кіностудія — атакована, але жива. Завдяки мужнім діям охорони вдалося вчасно загасити пожежу, локалізувати руйнівні наслідки та врятувати унікальні костюми, реквізит і артефакти, пов’язані зі 100-річною історією студії. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Ми висловлюємо щирі співчуття всім, хто цієї ночі втратив близьких, зазнав поранень або залишився без житла. Колектив Одеської кіностудії долучається до допомоги постраждалим. Навіть під обстрілами кіно не мовчить. Воно говорить. Про пам'ять. Про спротив. Про свободу", — написали у кіностудії.

Нагадаємо, фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова про оборону Андріївки вийде у кінотеатрах. А також ми писали, що фільм про війну в Україні отримав престижну нагороду в Лондоні.