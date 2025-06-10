Обстрел Одессы 10 июня 2025 года — РФ ударила по Одесской киностудии — фото

Одесская киностудия после обстрела. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

В результате массированной российской атаки по Украине в ночь на 10 июня были повреждены павильоны Одесской киностудии. Обломки дронов полностью уничтожили декорации к фильму "Довженко".

Об этом сообщили на официальной странице студии в Facebook.

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Около часа ночи российские войска нанесли удар по Одессе. В результате атаки была повреждена Одесская киностудия, одна из старейших фабрик кино в мире.

Последствия удара по Одесской киностудии. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Обломки вражеских дронов повредили производственные помещения, склады костюмов и реквизита, а также уничтожили часть исторических декораций.

Последствия обстрела Одесской киностудии. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Одесская киностудия после удара РФ. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

Кроме того, были полностью уничтожены декорации для фильма "Довженко", который является одним из самых масштабных национальных проектов о жизни украинского режиссера. Был разбит специальный автотранспорт, который использовался во время съемок.

Разрушенные декорации Одесской киностудии. Фото: facebook.com/odesafilmstudio

"Одесская киностудия - атакована, но жива. Благодаря мужественным действиям охраны удалось вовремя потушить пожар, локализовать разрушительные последствия и спасти уникальные костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Мы выражаем искренние соболезнования всем, кто этой ночью потерял близких, получил ранения или остался без жилья. Коллектив Одесской киностудии присоединяется к помощи пострадавшим. Даже под обстрелами кино не молчит. Оно говорит. О памяти. О сопротивлении. О свободе", — написали в киностудии.

Напомним, фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова об обороне Андреевки выйдет в кинотеатрах. А также мы писали, что фильм о войне в Украине получил престижную награду в Лондоне.