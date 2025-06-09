2000 метрів до Андріївки Мстислава Чернова вийде у кінотеатрах — коли прем'єра

Фільм "2000 метрів до Андріївки". Фото: кадр з фільму

Новий документальний фільм оскароносного українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" покажуть в кінотеатрах. Стрічка вийде у прокат вже цього літа.

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Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Документальний фільм висвітлює контрнаступ українських Сил оборони поблизу селища Андріївка, що недалеко від Бахмута. Режисер разом зі знімальною групою супроводжував військовослужбовців Третьої окремої десантно-штурмової бригади, фіксуючи процес звільнення населеного пункту від російських військ.

До створення стрічки разом із Мстиславом Черновим долучилися оператор Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат, які також стали лауреатами премії "Оскар" за документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Музичний супровід до картини створив дворазовий володар "Ґреммі", композитор і продюсер Сем Слейтер.

Національна прем'єра фільму відбулася 7 червня в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. В український прокат "2000 метрів до Андріївки" вийде 28 серпня 2025 року.

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