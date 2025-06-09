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Главная Кино Новый фильм оскароносного Мстислава Чернова выйдет в кинотеатрах

Новый фильм оскароносного Мстислава Чернова выйдет в кинотеатрах

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 18:25
2000 метров до Андреевки Мстислава Чернова выйдет в кинотеатрах — когда премьера
Фильм "2000 метров до Андреевки". Фото: кадр из фильма

Новый документальный фильм оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" покажут в кинотеатрах. Лента выйдет в прокат уже этим летом.

Новини.LIVE рассказывают подробнее.

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О чем фильм "2000 метров до Андреевки"

Документальный фильм освещает контрнаступление украинских Сил обороны вблизи поселка Андреевка, что недалеко от Бахмута. Режиссер вместе со съемочной группой сопровождал военнослужащих Третьей отдельной десантно-штурмовой бригады, фиксируя процесс освобождения населенного пункта от российских войск.

К созданию ленты вместе с Мстиславом Черновым присоединились оператор Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, которые также стали лауреатами премии "Оскар" за документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Музыкальное сопровождение к картине создал двукратный обладатель "Грэмми", композитор и продюсер Сэм Слейтер.

Национальная премьера фильма состоялась 7 июня в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. В украинский прокат "2000 метров до Андреевки" выйдет 28 августа 2025 года.

Напомним, стала известна дата премьеры "Еще одной чумовой пятницы" с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. А также мы писали, когда выйдет финальный фильм "Аббатство Даунтон".

кинотеатры война в Украине Премьера украинские фильмы Мстислав Чернов
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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