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Главная Кино В США представили украинский фильм о войне с Шоном Пенном

В США представили украинский фильм о войне с Шоном Пенном

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Дата публикации 11 июня 2025 12:27
Война глазами животных с Шоном Пенном — в Нью-Йорке прошла премьера фильма
Премьера фильма "Война глазами животных" в Нью-Йорке. Фото: пресс-служба
Ключові моменти Фильм "Война глазами животных" представили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера украинского фильма "Война глазами животных". Одну из ролей в киноальманахе исполнил оскароносный актер Шон Пенн, а саундтрек записала всемирно известная группа Imagine Dragons.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

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Фильм "Война глазами животных" представили в Нью-Йорке

Премьера ленты состоялась в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Американским зрителям киноальманах представили автор идеи и продюсер "Войны глазами животных" Олег Кохан, продюсеры Алексей Макухин, Адам Сигель, Андреас Малина, оператор Байрон Вернер и актриса Дарья Марченко.

Прем'єра фільму Війна очима тварин - фото
Творческая группа фильма "Война глазами животных". Фото: пресс-служба

На премьере также присутствовали звездные гости, среди которых и звезда сериала "Секс и город" Крис Нот.

Актор Кріс Нот та режисер Олег Кохан - фото
Олег Кохан и Крис Нот. Фото: пресс-служба

Американский актер был потрясен фильмом и даже задал съемочной группе вопрос о том, как актерам удается так играть, что зритель не может понять, что он смотрит игровое, а не документальное кино о войне.

"Это было не сложно потому, что мы не играли, мы живем в этой реальности уже четвертый год", — ответила на вопрос актриса Дарья Марченко.

Прем'єра Війна очима тварин у США - фото
Премьера фильма "Война глазами животных". Фото: пресс-служба

Все истории альманаха были основаны на реальных событиях, произошедших во время полномасштабной войны. Съемки проходили, как в Украине, так и в США, и в них приняли участие  более 500 художников и членов командыє.

Роли в картине исполнили Шон Пенн, Марина Кошкина, Михаил Матюхин, Александр Печерица, Андрей Лидаговский, Артем Черний, Андрей Исаенко, Даша Марченко, Денис Капустин, Дарья Держун, Ольга Коротяева, Михаил Пулянский, Ольга Мантинишин, Назарий Гладюк..

Напомним, в прокат выйдет новая лента оскароносного режиссера Мстислава Чернова. А также мы писали, что российские дроны ударили по Одесской киностудии.

фильм Шонн Пенн война в Украине Премьера украинские фильмы
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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