Война глазами животных с Шоном Пенном — в Нью-Йорке прошла премьера фильма

Премьера фильма "Война глазами животных" в Нью-Йорке. Фото: пресс-служба

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера украинского фильма "Война глазами животных". Одну из ролей в киноальманахе исполнил оскароносный актер Шон Пенн, а саундтрек записала всемирно известная группа Imagine Dragons.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

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Премьера ленты состоялась в рамках фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Американским зрителям киноальманах представили автор идеи и продюсер "Войны глазами животных" Олег Кохан, продюсеры Алексей Макухин, Адам Сигель, Андреас Малина, оператор Байрон Вернер и актриса Дарья Марченко.

Творческая группа фильма "Война глазами животных". Фото: пресс-служба

На премьере также присутствовали звездные гости, среди которых и звезда сериала "Секс и город" Крис Нот.

Олег Кохан и Крис Нот. Фото: пресс-служба

Американский актер был потрясен фильмом и даже задал съемочной группе вопрос о том, как актерам удается так играть, что зритель не может понять, что он смотрит игровое, а не документальное кино о войне.

"Это было не сложно потому, что мы не играли, мы живем в этой реальности уже четвертый год", — ответила на вопрос актриса Дарья Марченко.

Премьера фильма "Война глазами животных". Фото: пресс-служба

Все истории альманаха были основаны на реальных событиях, произошедших во время полномасштабной войны. Съемки проходили, как в Украине, так и в США, и в них приняли участие более 500 художников и членов командыє.

Роли в картине исполнили Шон Пенн, Марина Кошкина, Михаил Матюхин, Александр Печерица, Андрей Лидаговский, Артем Черний, Андрей Исаенко, Даша Марченко, Денис Капустин, Дарья Держун, Ольга Коротяева, Михаил Пулянский, Ольга Мантинишин, Назарий Гладюк..

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