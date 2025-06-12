Глубокое прикрытие 2025 — сюжет, актеры и где смотреть

Фильм "Глубокое прикрытие". Фото: Prime Video

На стриминговом сервисе Prime Video состоялась премьера фильма "Глубокое прикрытие". Главные роли в комедийном боевике исполнили Орландо Блум, Ник Мохаммед и Брайс Даллас Говард.

Новини.LIVE делится подробностями о ленте.

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О чем фильм "Глубокое прикрытие"

В центре сюжета трое актеров-импровизаторов, которых неожиданно нанимает на работу полиция. Их задача инсценировать мелкие кражи в рамках следственного эксперимента. Но игра заходит слишком далеко и они попадают в мир настоящего лондонского криминала.

Режиссером фильма стал Том Кингсли, а главные роли исполнили Орландо Блум, Ник Мохаммед и Брайс Даллас Говард. Также к касту присоединились Иян Макшейн, Патрик Консидайн, Шон Бин и Соноя Мидзуно.

Фильм уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

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