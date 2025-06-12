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Главная Кино Зрителей восхитил новый комедийный экшн с Орландо Блумом

Зрителей восхитил новый комедийный экшн с Орландо Блумом

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Дата публикации 12 июня 2025 16:00
Глубокое прикрытие 2025 — сюжет, актеры и где смотреть
Фильм "Глубокое прикрытие". Фото: Prime Video
Ключові моменти О чем фильм "Глубокое прикрытие"

На стриминговом сервисе Prime Video состоялась премьера фильма "Глубокое прикрытие". Главные роли в комедийном боевике исполнили Орландо Блум, Ник Мохаммед и Брайс Даллас Говард.

Новини.LIVE делится подробностями о ленте.

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О чем фильм "Глубокое прикрытие"

В центре сюжета трое актеров-импровизаторов, которых неожиданно нанимает на работу полиция. Их задача инсценировать мелкие кражи в рамках следственного эксперимента. Но игра заходит слишком далеко и они попадают в мир настоящего лондонского криминала.

Режиссером фильма стал Том Кингсли, а главные роли исполнили Орландо Блум, Ник Мохаммед и Брайс Даллас Говард. Также к касту присоединились Иян Макшейн, Патрик Консидайн, Шон Бин и Соноя Мидзуно.

Фильм уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Prime Video.

Ранее мы писали о новом сериале по роману Стивена Кинга. А также в Нью-Йорке состоялась премьера украинского фильма с Шоном Пенном.

фильм Орландо Блум боевики Премьера комедия
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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