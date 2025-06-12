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Новий горор-серіал за романом Стівена Кінга — коли прем'єра

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Дата публікації: 12 червня 2025 11:10
Інститут 2025 — трейлер і дата прем'єри серіалу
Постер серіалу "Інститут". Фото: MGM+
Ключові моменти Серіал "Інститут" — трейлер і дата прем'єри

Телеканал MGM+ випустив перший трейлер нового мінісеріалу за романом Стівена Кінга "Інститут". Науково-фантастичний горор вийде на екрани вже цього літа.

Новини.LIVE розповідає подробиці.

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Серіал "Інститут" — трейлер і дата прем'єри

Сюжет розповідає про 12-річного хлопця на ім'я Люк, який має дуже незвичний дар. Однієї ночі юнака викрадають невідомі і він прокидається у загадковому "Інституті", де живуть такі ж обдаровані діти, як і він. Але це місце далеко не прихисток для особливих підлітків, а справжня лабораторія, у якій вони стануть піддослідними. Тим часом до сусіднього містечка переїжджає поліцейський Тім Джеймісон. Він планує почати тут нове спокійне життя, але ще не знає, що його історія тісно переплітається з історією Люка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Головні ролі у мінісеріалі виконали Бен Барнс, Мері-Луїз Паркер та Джо Фрімен. Також до акторського складу приєдналися Сімоне Міллер, Джейсон Діас, Роберт Джой, Джуліан Річінгс та інші.

Прем'єра науково-фантастичного горору відбудеться 15 липня 2025 року на MGM+.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто отримав ролі у серіалі "Керрі" за романом Стівена Кінга. А також ми розповідали про три екранізації романів Коллін Гувер, на які чекають шанувальники "Покинь, якщо кохаєш".

серіал Стівен Кінг фільми жахів трилери міні-серіал
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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