Книги Коллін Гувер, які екранізують — актори, сюжет та дати прем'єр

Коллін Гувер. Фото: instagram.com/colleenhoover

Американська письменниця Коллін Гувер підкорила читачів своїми романами. А після фільму "Покинь, якщо кохаєш" із Блейк Лайвлі у головній ролі, режисери взялися ще за три екранізації її книжок.

Новини.LIVE розповідає, на які прем'єри чекати шанувальникам авторки.

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Веріті

Молода письменниця Лоуен Ешлі отримує неочікувану пропозицію — завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після серйозної аварії більше не може писати. Чоловік Веріті, Джеремі, запрошує Лоуен пожити у їхньому будинку, щоб та могла ознайомитися з нотатками дружини. Працюючи над рукописами, Лоуен випадково натрапляє на прихований документ — автобіографію Веріті, яка відкриває темні та шокуючі сторінки її минулого. Перед Лоуен постає складне рішення — зберегти цю правду в таємниці чи розкрити все Джеремі, до якого вона починає відчувати щось більше, ніж просто симпатію.

Роботу над екранізацією вже почав режисер Майкл Шоволтер. А головні ролі виконають — Енн Гетевей (Веріті), Дакота Джонсон (Лоувен) та Джош Гартнетт (Джеремі).

Стрічка має вийти на крани вже наступної весни — 15 травня 2026 року.

Дакота Джонсон, Джош Гартнетт, Енн Гетевей. Фото: deadline.com

Спогади про нього

26-річна Кенна Ровен повертається до міста, яке стало для неї символом втрат і болю. П'ять років тому трагічна подія перевернула її життя з ніг на голову, і вона опинилася у в'язниці. Тепер її найбільше бажання — повернути собі право бути матір'ю для чотирирічної донечки, яку ніколи не тримала на руках. Але дівчинку виховують батьки її колишнього хлопця, які не хочуть допустити її до онуки. Єдиною людиною, що стає зв'язком між Кенною та її донькою, виявляється Леджер Ворд — чоловік, який випадково зустрічає її у власному барі. Він бачить перед собою зламану, але рішучу жінку. Незважаючи на минуле, між ними виникає почуття, якого складно уникнути. Та Кенна знає, що зараз любов — це ризик, що може коштувати їй усього.

Знімання фільму почалися у березні 2025 року, а прем'єра запланована на 13 лютого 2026 року.

Ролі у майбутній екранізації виконають Майка Монро (Кенна), Бредлі Вітфорд (Патрік), Лорен Грем (Грейс), Тайрік Вітерс (Леджер), Руді Панков (Скотті) та Ніколас Дюверней (Роман).

Акторський склад фільму "Спогади про нього". Фото: instagram.com/colleenhoover

Шкодуючи за тобою

17-річна Морґан проводить літо зі своїм бойфрендом Крісом, сестрою Дженні та її хлопцем Джоною. І хоча компанія весело проводить час разом, Морґан розуміє, що втомилася і від сестри, і від Кріса, а ось Джона здається їй дуже дорослим та цікавим. Але скоро на дівчину чекає несподіванка — вона вагітна. Тепер вона мусить поступитися своїми мріями заради дитини. Минають роки і Морґан не може порозумітися з дочкою Кларою. Вона боїться, що та повторить її помилки, а Клара вважає матір надто контролюючою. Єдиною опорою в родині залишається Кріс — поки він раптово не гине в автокатастрофі. Його смерть відкриває Морґан очі на таємниці минулого, а напруга між нею та дочкою тільки зростає. Щоб пережити втрату та знайти шлях одне до одного, обом доведеться звернутися по підтримку до інших.

Прем'єра фільму виробництва Paramount Pictures запланована на 24 жовтня 2025 року.

Еллісон Вільямс виконає в екранізації роль Морґан, Маккена Грейс — роль Клари, Дейв Франко — роль Джони, та Мейсон Темз — роль Міллера.

Еллісон Вільямс, Маккена Грейс, Дейв Франко та Мейсон Темз. Фото: deadline.com

Нагадаємо, за романом Стівена Кінга "Керрі" знімуть серіал. А також пропонуємо новий гостросюжетний серіал на основі роману Джейн Гарпер.