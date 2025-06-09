Книги Коллин Гувер, которые экранизируют — актеры, сюжет и даты премьер

Коллин Гувер. Фото: instagram.com/colleenhoover

Американская писательница Коллин Гувер покорила читателей своими романами. А после фильма "Брось, если любишь" с Блейк Лайвли в главной роли, режиссеры взялись еще за три экранизации ее книг.

Новини.LIVE рассказывает, каких премьер ждать поклонникам автора.

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Верити

Молодая писательница Лоуэн Эшли получает неожиданное предложение — завершить серию романов известного автора Верити Кроуфорд, которая после серьезной аварии больше не может писать. Муж Верити, Джереми, приглашает Лоуэн пожить в их доме, чтобы та могла ознакомиться с заметками жены. Работая над рукописями, Лоуэн случайно наталкивается на скрытый документ — автобиографию Верити, которая открывает темные и шокирующие страницы ее прошлого. Перед Лоуэн встает сложное решение — сохранить эту правду в тайне или раскрыть все Джереми, к которому она начинает испытывать нечто большее, чем просто симпатию.

Работу над экранизацией уже начал режиссер Майкл Шоволтер. А главные роли исполнят — Энн Хэтэуэй (Верити), Дакота Джонсон (Лоувен) и Джош Гартнетт (Джереми).

Лента должна выйти на экраны уже следующей весной — 15 мая 2026 года.

Дакота Джонсон, Джош Гартнетт, Энн Хэтэуэй. Фото: deadline.com

Воспоминания о нем

26-летняя Кенна Ровен возвращается в город, который стал для нее символом потерь и боли. Пять лет назад трагическое событие перевернуло ее жизнь с ног на голову, и она оказалась в тюрьме. Теперь ее самое большое желание — вернуть себе право быть матерью для четырехлетней дочери, которую никогда не держала на руках. Но девочку воспитывают родители ее бывшего парня, которые не хотят допустить ее к внучке. Единственным человеком, который становится связью между Кенной и ее дочерью, оказывается Леджер Уорд - мужчина, который случайно встречает ее в собственном баре. Он видит перед собой сломленную, но решительную женщину. Несмотря на прошлое, между ними возникает чувство, которого сложно избежать. Но Кенна знает, что сейчас любовь - это риск, который может стоить ей всего.

Съемки фильма начались в марте 2025 года, а премьера запланирована на 13 февраля 2026 года.

Роли в будущей экранизации исполнят Майка Монро (Кенна), Брэдли Уитфорд (Патрик), Лорен Грэм (Грейс), Тайрик Уитерс (Леджер), Руди Панков (Скотти) и Николас Дюверней (Роман).

Актерский состав фильма "Воспоминания о нем". Фото: instagram.com/colleenhoover

Сожалея о тебе

17-летняя Морган проводит лето со своим бойфрендом Крисом, сестрой Дженни и ее парнем Джоной. И хотя компания весело проводит время вместе, Морган понимает, что устала и от сестры, и от Криса, а вот Джона кажется ей очень взрослым и интересным. Но скоро девушку ждет неожиданность — она беременна. Теперь она должна поступиться своими мечтами ради ребенка. Проходят годы и Морган не может найти общий язык с дочерью Кларой. Она боится, что та повторит ее ошибки, а Клара считает мать слишком контролирующей. Единственной опорой в семье остается Крис - пока он внезапно не погибает в автокатастрофе. Его смерть открывает Морган глаза на тайны прошлого, а напряжение между ней и дочерью только растет. Чтобы пережить потерю и найти путь друг к другу, обоим придется обратиться за поддержкой к другим.

Премьера фильма производства Paramount Pictures запланирована на 24 октября 2025 года.

Эллисон Уильямс исполнит в экранизации роль Морган, Маккена Грейс - роль Клары, Дэйв Франко — роль Джоны, и Мейсон Темз — роль Миллера.

Эллисон Уильямс, Маккена Грейс, Дэйв Франко и Мейсон Темз. Фото: deadline.com

Напомним, по роману Стивена Кинга "Кэрри" снимут сериал. А также предлагаем новый остросюжетный сериал на основе романа Джейн Харпер.