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Главная Кино Новый хоррор-сериал по роману Стивена Кинга — когда премьера

Новый хоррор-сериал по роману Стивена Кинга — когда премьера

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Дата публикации 12 июня 2025 11:10
Институт 2025 — трейлер и дата премьеры сериала
Постер сериала "Институт". Фото: MGM+
Ключові моменти Сериал "Институт" — трейлер и дата премьеры

Телеканал MGM+ выпустил первый трейлер нового мини-сериала по роману Стивена Кинга "Институт". Научно-фантастический хоррор выйдет на экраны уже этим летом.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Сериал "Институт" — трейлер и дата премьеры

Сюжет рассказывает о 12-летнем парне по имени Люк, который обладает очень необычным даром. Однажды ночью юношу похищают неизвестные и он просыпается в загадочном "Институте", где живут такие же одаренные дети, как и он. Но это место далеко не приют для особых подростков, а настоящая лаборатория, в которой они станут подопытными. Тем временем в соседний городок переезжает полицейский Тим Джеймисон. Он планирует начать здесь новую спокойную жизнь, но еще не знает, что его история тесно переплетается с историей Люка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Главные роли в мини-сериале исполнили Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фримен. Также к актерскому составу присоединились Симоне Миллер, Джейсон Диас, Роберт Джой, Джулиан Ричингс и другие.

Премьера научно-фантастического хоррора состоится 15 июля 2025 года на MGM+.

Напомним, ранее стало известно, кто получил роли в сериале "Кэрри" по роману Стивена Кинга. А также мы рассказывали о трех экранизациях романов Коллин Гувер, которые ждут поклонники "Брось, если любишь".

сериал Стивен Кинг фильмы ужасов триллеры мини-сериал
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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