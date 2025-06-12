Институт 2025 — трейлер и дата премьеры сериала

Постер сериала "Институт". Фото: MGM+

Телеканал MGM+ выпустил первый трейлер нового мини-сериала по роману Стивена Кинга "Институт". Научно-фантастический хоррор выйдет на экраны уже этим летом.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Сюжет рассказывает о 12-летнем парне по имени Люк, который обладает очень необычным даром. Однажды ночью юношу похищают неизвестные и он просыпается в загадочном "Институте", где живут такие же одаренные дети, как и он. Но это место далеко не приют для особых подростков, а настоящая лаборатория, в которой они станут подопытными. Тем временем в соседний городок переезжает полицейский Тим Джеймисон. Он планирует начать здесь новую спокойную жизнь, но еще не знает, что его история тесно переплетается с историей Люка.

Главные роли в мини-сериале исполнили Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер и Джо Фримен. Также к актерскому составу присоединились Симоне Миллер, Джейсон Диас, Роберт Джой, Джулиан Ричингс и другие.

Премьера научно-фантастического хоррора состоится 15 июля 2025 года на MGM+.

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