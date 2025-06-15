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Главная Кино Зрителей захватил новый южнокорейский триллер на Netflix

Зрителей захватил новый южнокорейский триллер на Netflix

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Дата публикации 15 июня 2025 14:29
Без милосердия 2025 — сюжет, актеры и где смотреть
Сериал "Без милосердия". Фото: Netflix
Ключові моменти О чем сериал "Без милосердия"

В сети набирает популярность новый южнокорейский сериал "Без милосердия". Премьера остросюжетного боевика состоялась на стриминговом сервисе Netflix.

Новини.LIVE рассказывает о сериале подробнее.

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О чем сериал "Без милосердия"

Нам Ги Джун ведет тихую и размеренную жизнь, работая поставщиком напитков для компании Бонсана. Но спокойствие рушится, когда его брат Нам Ги Сок — влиятельный член конкурирующей группировки — погибает при загадочных обстоятельствах. Разгневанный и полный решимости выяснить правду, Ги Джун принимает непростое решение вернуться в криминальный мир, с которым разорвал все связи более десяти лет назад.

Роли в криминальном экшне исполнили Со Джи Соп, Хо Джун Хо, Чху Йон У, Ан Гиль Кан, Чо Хан Чхоль и другие.

Сериал насчитывает всего восемь серий, которые доступны для просмотра на украинском языке на Netflix.

Напомним, в сети появился финальный трейлер "Игры в кальмара 3". А также на стриминге вышел новый напряженный боевик.

сериал Netflix боевики триллеры мини-сериал
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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