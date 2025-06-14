Гра в кальмара 3 — фінальний трейлер і дата виходу онлайн

Серіал "Гра в кальмара". Фото: Netflix

Лічені дні залишаються до прем'єри третього сезону "Гри в кальмара". Тим часом фанати ще більше заінтриговані останнім трейлером від Netflix.

Відеоанонс з'явився на YouTube.

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Третій сезон завершить культову смертельну гру, яка вразила мільйони глядачів. Автори обіцяють, що фінал "приголомшить світ востаннє".

У нових серіях гравець номер 456, Сон Гі Хун, після провалу спроби опору змушений знову повернутися до гри. Але цього разу кожне випробування стане ще жорстокішим та безжальнішим. Тим часом Фронтмен, який видавав себе за гравця 001, готуватиметься зустрічати елітних гостей, які прагнуть особисто спостерігати за людськими стражданнями. А його брат, Джун Хо, не припиняє пошуки таємничого острова та навіть не здогадується про зрадника на кораблі.

До своїх ролей у трилері повернулися Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також на глядачів чекає поява Пак Хі Суна.

Прем'єра фінального сезону "Гри в кальмара" відбудеться вже 27 червня.

Раніше стало відомо, що Netflix випустить анімаційний спін-офф серіалу "Дивні дива". А також ми писали, що на стрімінгу вийшов новий гостросюжетний бойовик.