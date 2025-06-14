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Вийшов фінальний трейлер "Гри в кальмара" — коли прем'єра

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Дата публікації: 14 червня 2025 14:33
Гра в кальмара 3 — фінальний трейлер і дата виходу онлайн
Серіал "Гра в кальмара". Фото: Netflix
Ключові моменти "Гра в кальмара 3" — фінальний трейлер і дата прем'єри

Лічені дні залишаються до прем'єри третього сезону "Гри в кальмара". Тим часом фанати ще більше заінтриговані останнім трейлером від Netflix.

Відеоанонс з'явився на YouTube.

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"Гра в кальмара 3" — фінальний трейлер і дата прем'єри

Третій сезон завершить культову смертельну гру, яка вразила мільйони глядачів. Автори обіцяють, що фінал "приголомшить світ востаннє".

У нових серіях гравець номер 456, Сон Гі Хун, після провалу спроби опору змушений знову повернутися до гри. Але цього разу кожне випробування стане ще жорстокішим та безжальнішим. Тим часом Фронтмен, який видавав себе за гравця 001, готуватиметься зустрічати елітних гостей, які прагнуть особисто спостерігати за людськими стражданнями. А його брат, Джун Хо, не припиняє пошуки таємничого острова та навіть не здогадується про зрадника на кораблі.

До своїх ролей у трилері повернулися Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також на глядачів чекає поява Пак Хі Суна.

Прем'єра фінального сезону "Гри в кальмара" відбудеться вже 27 червня.

Раніше стало відомо, що Netflix випустить анімаційний спін-офф серіалу "Дивні дива". А також ми писали, що на стрімінгу вийшов новий гостросюжетний бойовик.

серіал Netflix Гра в кальмара трейлер Прем'єра
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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