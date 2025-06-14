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Главная Кино Вышел финальный трейлер "Игры в кальмара" — когда премьера

Вышел финальный трейлер "Игры в кальмара" — когда премьера

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Дата публикации 14 июня 2025 14:33
Игра в кальмара 3 — финальный трейлер и дата выхода онлайн
Сериал "Игра в кальмара". Фото: Netflix
Ключові моменти "Игра в кальмара 3"  финальный трейлер и дата премьеры

Считанные дни остаются до премьеры третьего сезона "Игры в кальмара". Тем временем фанаты еще больше заинтригованы последним трейлером от Netflix.

Видеоанонс появился на YouTube.

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"Игра в кальмара 3"  финальный трейлер и дата премьеры

Третий сезон завершит культовую смертельную игру, которая поразила миллионы зрителей. Авторы обещают, что финал "ошеломит мир в последний раз".

В новых сериях игрок номер 456, Сон Ги Хун, после провала попытки сопротивления вынужден снова вернуться к игре. Но на этот раз каждое испытание станет еще более жестоким и безжалостным. Тем временем Фронтмен, который выдавал себя за игрока 001, будет готовиться встречать элитных гостей, которые стремятся лично наблюдать за человеческими страданиями. А его брат, Джун Хо, не прекращает поиски таинственного острова и даже не догадывается о предателе на корабле.

К своим ролям в триллере вернулись Ли Чон Че, Ли Бьон Хон, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Ви Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхве Гук Хый, Ли Дэвид, Но Дже Вон и Чон Сок Хо, а также зрителей ждет появление Пак Хи Суна.

Премьера финального сезона "Игры в кальмара" состоится уже 27 июня.

Ранее стало известно, что Netflix выпустит анимационный спин-офф сериала "Очень странные дела". А также мы писали, что на стриминге вышел новый остросюжетный боевик.

сериал Netflix Игра в кальмара трейлер Премьера
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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